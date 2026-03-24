موعد مباراة منتخبي مصر والسعودية الودية

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب السعودية ضمن فترة التوقف الدولي لشهر مارس، في إطار التحضيرات الجادة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والسعودية

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 27 مارس على ملعب الملك فهد الدولي، حيث يستضيف المنتخب السعودي نظيره المصري في مواجهة ودية مرتقبة. وتنطلق صفارة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تبدأ في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية

أعلنت شبكة أون سبورت عن نقل مباراة مصر والسعودية بشكل حصري داخل مصر، حيث سيتم بث اللقاء عبر قناة أون سبورت إتش دي 1.