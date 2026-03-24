الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الزراعة تصدر 5 توصيات هامة وعاجلة لتجنب الآثار السلبية للموجة الطارئة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات مشددة لكافة قطاعات الوزارة المعنية، بالإرشاد الزراعي، والخدمات الزراعية، والمعاهد البحثية، ومديريات الزراعة بكافة المحافظات، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة التقلبات الجوية الحادة  المتوقع أن يضرب البلاد.

وتأتي هذه الإجراءات استناداً إلى التقارير والتوصيات الفنية الصادرة عن مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لضمان التعامل الاستباقي مع التغيرات المناخية الاستثنائية. 

وشدد الوزير على المرور الميداني المكثف، والتواجد في الحقول ونقل التوصيات للمزارعين مباشرة لضمان حماية المحاصيل، فضلا عن ربط غرف العمليات بمديريات الزراعة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة تنفيذ الإرشادات الفنية لحظة بلحظة.

 وأكد وزير الزراعة على نشر "الخريطة المناخية" والتوصيات العلمية الصادرة عن المعاهد البحثية والمركز لمواجهة انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح وحبات البرد.

وفي سياق متصل أهابت الوزارة بالإخوة المزارعين ضرورة الالتزام التام بـ 5 توصيات فنية هامة فوراً، والتي تشمل: 

البدء الفوري بتطهير المصارف الحقلية لمحاصيل: القمح، البصل، الثوم، والبطاطس، لضمان تصريف مياه الأمطار ومنع "اختناق الجذور".

 التوقف التام عن رش أي مبيدات أو مغذيات قبل أو أثناء سقوط الأمطار لضمان عدم غسيل المواد الفعالة وإهدار التكاليف.

مراجعة وتحصين الصوب والأنفاق البلاستيكية لمواجهة الرياح القوية المتوقعة وحماية المحاصيل المحمية.

منع عمليات تقليع المحاصيل الحساسة مثل: الثوم والبطاطس، خلال فترة المنخفض لتجنب تلفها بسبب تشبع التربة بالمياه.

المتابعة بعد انتهاء الموجة ورصد الإصابات الفطرية مبكرا والتدخل السريع قبل الانتشار، والتواصل مع الادراة أو الجمعية الزراعية لأي مشورة أو دعم.

دعم المزارعين

وأكدت وزارة الزراعة،  أن كافة أجهزتها  البحثية والتنفيذية، في حالة انعقاد دائم، لدعم المزارعين، والحفاظ على سلامة الإنتاج الزراعي القومي وتجنب أي خسائر محتملة.

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

