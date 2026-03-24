الدفاع الكويتية: اعتراض 13 صاروخا باليستيا من أصل 17 داخل المجال الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت خلال الساعات 24 الماضية 17 صاروخاً باليستياً دخلت المجال الجوي للبلاد، مؤكدة أنه تم التعامل مع 13 منها بنجاح وتدميرها.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن عمليات الاعتراض نتج عنها تساقط شظايا في عدة مناطق، ما أدى إلى أضرار مادية محدودة طالت بعض المنازل في مناطق سكنية متفرقة، إضافة إلى تأثر بعض خطوط نقل الكهرباء الهوائية وخروجها عن الخدمة، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأضاف البيان أن أربعة صواريخ سقطت خارج نطاق التهديد، ولم تشكّل أي خطر يُذكر.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى رصد 13 طائرة مسيرة، جرى إسقاط 10 منها، بينما سقطت ثلاث طائرات أخرى خارج منطقة التهديد، دون أن تمثل أي خطر، وفق ما جاء في البيان.