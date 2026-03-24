أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادى الجديد اليوم

شهدت أسواق الزيوت والسلع الغذائية الأساسية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، توازنا فى الأسعار خاصة في أسواق الزيت والسكر والدقيق والأرز، وسط توافر كميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين والتجار على حد سواء.



وتزايد الطلب على الشراء داخل المنافذ الحكومية المخفضة و حرص المواطنون على شراء احتياجاتهم اليومية، بالتزامن مع استمرار ضخ السلع بشكل منتظم، مما ساهم في استقرار السوق وعدم وجود أي نقص في المعروض.

وسجلت الزيوت تفاوتا فى الأسعار كالتالى:

سعر زيت الزيتون ما بين 300 إلى 450 جنيهًا للتر.

زيت الصويا نحو 55 جنيهًا للتر.

وزيت الذرة 60 جنيهًا.

زيت عباد الشمس 95 جنيهًا.

وزيت الخلطة 57 جنيهًا.

زيت الجزر إلى 70 جنيهًا.

أما أسعار الدقيق

الدقيق الأبيض 23 جنيهًا للكيلو.

والدقيق المعبأ 25 جنيهًا.

والدقيق السوبر 28 جنيهًا.

الدقيق الكامل 30 جنيهًا.

دقيق الخبز 33 جنيهًا.

الأرز المصري 35 جنيهًا.

الأرز البني 52 جنيهًا.

الأرز البسمتي 80 جنيهًا.

الأرز الإيطالي إلى 85 جنيهًا.

السكر الأبيض 35 جنيهًا.

السكر المكرر 36 جنيهًا.

السكر البني 44 جنيهًا.