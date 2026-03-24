محافظ الوادي الجديد: إزالة تعديات على مساحة 143 فدانا ضمن الموجة 28

أعلنت حنان مجدى، محافظ الوادي الجديد، عن استكمال جهود إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 28، والتي أسفرت عن إزالة تعديات لـ4 حالات تعد على أراض زراعية بمساحة إجمالية 143 فدانا، واسترداد قطعتين أراضي تقنين وضع يد، وحالة تعد بالبناء وأخرى متغيرات مكانية على مساحة 136 م2.

وجاء ذلك في إطار خطة الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات بكافة صورها، خاصة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، وتنفذ الحملات بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية، مع متابعة مستمرة لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون.

حملات الإزالات مستمرة يوميا بكل مراكز المحافظة

وأكدت محافظ الوادي الجديد أن حملات الإزالة مستمرة بشكل يومي بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها، مشددة على أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على أراضيها أو الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.

كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والتعدي على الأراضي، والتقدم بطلبات تقنين الأوضاع وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مؤكدة أن الحفاظ على أراضي الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، وذلك ضمن خطة شاملة تنفذها الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار داخل المحافظة.