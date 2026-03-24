أسوان.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المختصة بمواصلة رفع درجة الإستعداد القصوى فى ظل تقلبات الأحوال الجوية التى تشهدها مختلف أنحاء المحافظة .

وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة .

فيما قامت إدارة المرور بالتنبية على سائقى السيارات والمركبات بتوخى الحذر فى حالة حدوث أى تقلبات جوية وذلك أثناء قيامهم بالسير فى الطرق السريعة كالصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى ، وأيضاً طريق أسوان / القاهرة الزراعى ، والطرق الداخلية .

الأحوال الجوية

وفى نفس السياق يتم التنسيق مع إدارة الملاحة النهرية بمصر العليا للوقوف على مدى إستقرار حركة الملاحة النهرية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة سوء الأحوال الجوية للتوقف عن ممارسة أى أنشطة ملاحية لأى نوع من العائمات النهرية بالنطاق الإدارى والجغرافى للمحافظة.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة مراجعة جاهزية شبكات الصرف الصحي والبالوعات والتأكد من كفاءتها فى تصريف مياه الأمطار ، بالإضافة إلى التأكد من عزل أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتأتى هذه الإجراءات بالتوازى مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية ، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة ، مع إحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق.

كما تهيب المحافظة بالمواطنين ضرورة توخى الحذر خلال فترات نشاط الرياح المثيرة للأتربة ، وخاصة أثناء القيادة ، مع تجنب الوقوف بالقرب من أعمدة الإنارة أو الأشجار واللافتات المعدنية أثناء العواصف ، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والصفحة الرسمية لمحافظة أسوان للإطلاع على آخر المستجدات أولاً بأول .