نائب محافظ أسوان يشرف على إصلاح كسر بخط طرد العقاد دون قطع المياه

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ بالإشراف الميدانى المباشر على أعمال الإصلاح الجارية أمام مبنى الصالة المغطاة بمنطقة الإسكان المتميز بحى العقاد ، وذلك فى إطار الحرص على رفع المعاناة عن المواطنين وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن .

وجاءت هذه التحركات بناءاً على تعليمات محافظ أسوان عقب رصد حدوث كسر مفاجئ بخط طرد العقاد قطر 800 مللى بولى إيثلين ، وعلى الفور تحركت فرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ التدخلات العاجلة وفق خطة عمل محكمة وذلك بمتابعة من المهندس محمد على مدير قطاع الصرف بالشركة ، ومحمد نبيل مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة .

وأكد المهندس عمرو لاشين أنه تم التعامل مع الموقف من خلال تحويل تصرفات محطة العقاد على الخط البديل لضمان إستمرار الخدمة دون تأثر ، بالتوازى مع الدفع بسيارات الكسح والشفط لسحب التراكمات المائية أولاً بأول ، فضلاً عن تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة للخط المتضرر بشكل فورى حيث جارى توفير قطع الغيار لتركيبها داخل محطة الطرد .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحويل تدفقات المحطة على الخط البديل دون اللجوء إلى قطع مياه الشرب عن المواطنين بما يعكس جاهزية الأجهزة التنفيذية وسرعة إستجابتها للتعامل مع الأزمات الطارئة وفق أعلى معايير الكفاءة المطلوبة .