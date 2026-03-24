خوان بيزيرا يقضى فترة اجازته بالجونة .. صور

شارك الإعلامي مينا ماهر صور من فترة قضاء عطلة اللاعب خوان بيزيرا نجم الزمالك.

خوان بيزيرا

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خوان بيزيرا اثناء فترة الاجازة بالجونة ".

وكان قد كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن اللاعب خوان بيزيرا نجم الزمالك.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هل يصبح خوان بيزيرا أول لاعب في تاريخ نادي الزمالك يرتدي قميص منتخب البرازيل لكرة القدم؟

صحف برازيلية بدأت تتحدث عن إمكانية استدعاء بيزيرا لقائمة السامبا لتعويض غياب رودريجو، بطلب من المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

لو حدث ذلك بالفعل، فسيكون إنجازًا تاريخيًا ليس فقط للاعب… بل لـ الزمالك أيضًا، أن يخرج من صفوفه لاعب يرتدي قميص منتخب بحجم البرازيل.

حتى الآن الخبر غير مؤكد رسميًا، لكن مجرد تداول الاسم في الإعلام البرازيلي يؤكد أن ما يقدمه اللاعب أصبح تحت أعين الجميع.

البداية من الزمالك… والأنظار قد تتجه إلى البرازيل".