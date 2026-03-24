جوله بالمجمع المتكامل لتدوير المخلفات الصلبة بأبو جريدة

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، يرافقه الدكتور محمد فوزى نائب المحافظ، زيارة تفقدية إلى مجمع تدوير المخلفات الصلبة بأبو جريدة لمتابعة سير الأعمال به ، وذلك بحضور المهندس ميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واستهل " محافظ دمياط " الزيارة بتفقد المصنع القائم ، و تابع سير العمل بالخطوط وعمليات الفرز والتدوير، و مخطط التخلص من المخلفات والتراكمات الموجودة ، وتابع كذلك انتظام عملية التوريد من المراكز والمدن .

وعلى صعيد متصل،، تابع " محافظ دمياط " الموقف الخاص بالمجمع المتكامل لتدوير المخلفات الصلبة، حيث تفقد المدفن الصحى ، و ناقش مخطط تشغيله للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة ، كما اطلع على المخطط العام للمجمع المقرر أن يتضمن ورش فرز و ورش لإعادة تدوير للمخلفات الزراعية والكومبوست، والكاوتش والبطاريات ، علاوة على وجود مقر إداري و شبكة طرق داخلية مزود بأعمدة إنارة، مع تنفيذ سياج شجرى ، وتطبيق كافة الاشتراطات والمعايير البيئية، كما ناقش آلية جذب الاستثمارات لتشغيل المجمع ، وذلك بما يتواكب مع رؤية المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ علي البيئة ، وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.