تعطيل الدراسة بمدارس التمريض بالمنوفية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تعطيل الدراسة بجميع مدارس التمريض على مستوى المحافظة أسوة بوزارة التربية والتعليم يومي الأربعاء والخميس، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وأوضح وكيل الوزارة أن القرار يأتي في ضوء التقارير الواردة بشأن حالة الطقس غير المستقرة، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأكد أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مديرية الصحة بالمنوفية لمواجهة التقلبات الجوية، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

وأشار إلى أنه سيتم استئناف الدراسة بشكل طبيعي عقب تحسن الأحوال الجوية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على سلامة أبنائها، وتقديم بيئة تعليمية آمنة في مختلف الظروف.