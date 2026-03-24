محافظ المنوفية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد إلى القصوى في جميع القطاعات الحيوية تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار جوي قوية تضرب البلاد يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس 2026.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتواجد الميدانى على مدار الساعة للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية المتوقعة ورفع تجمعات المياه أولا بأول لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على أهمية استعداد قطاعات المرافق والكهرباء والطرق وجاهزية المعدات وفرق التدخل السريع للتعامل مع أي حادث من الممكن أن يطرأ لحين استقرار الأحوال الجوية .

كما وجه المحافظ بتمركز المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه بالأماكن الأكثر تجمعاً لبؤر المياه، والتأكد من أن جميع بالوعات مياه الأمطار تعمل بكفاءة لتصريفها بشكل دائم و سريع ، وذلك بالتنسيق مع مديرى فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى كل فى نطاقه ، بالإضافة إلى عمل ورديات على مدار الساعة لمتابعة الموقف بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية وتذليل كافة العقبات تحقيقاً للصالح العام .

كما شدد المحافظ على الاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات المواطنين التي تتلقاها غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والربط المباشر بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول .