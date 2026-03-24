محافظ المنوفية يعلن عن إجراءات تكويد مركبات "الاسكوتر الكهربائى" بنطاق المحافظة للدراجات من 1500 وات فأقل

عقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، اجتماعا تنسيقياً لتحديد الإجراءات التنظيمية الخاصة بتكويد سير مركبات الاسكوتر الكهربائي بنطاق المحافظة ، وذلك في خطوة جادة وحرصاً من المحافظة علي تسهيل الخدمات وتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين .

حضر الاجتماع اللواء عبدالله الديب السكرتير العام للمحافظة ، العميد محمد عدلي مدير إدارة مرور المنوفية ، العقيد مصطفي الضبع وكيل إدارة المرور، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، ومديري عموم الادارة العامة للشئون القانونية ، الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي ، ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام ، ومدير إدارة المجالس بالمحافظة.

تناول الاجتماع ، مناقشة آليات واشتراطات تنظيم وتكويد مركبات الاسكوتر الكهربائي وفقاً للضوابط والمستندات المطلوبة ، حيث سيتم البدء في تلقى طلبات المواطنين من مالكى الإسكوتر الكهربائي منخفضة القدرة من 1500وات فأقل، بداية من يوم السبت القادم من خلال التقدم بالأوراق المطلوبة بالمراكز التكنولوجية للوحدات المحلية وهى ( صورة بطاقة الرقم القومي - مستند الملكية أو فاتورة الشراء - إفادة معتمدة من إدارة المرور المختصة تفيد عدم جواز ترخيص تلك المركبة من إدارة المرور موضحاً بها رقم الشاسية ورقم الموتور للمركبة المطلوب تكويدها - صورة رخصة قيادة مركبة آلية خفيفة - ألا يقل سن المتقدم عن 16 سنة ) وسيتم تكويد الإسكوتر من خلال تركيب باركود خاص بكل مركبة بدون اي رسوم يتم تحصيلها في الوحدات المحلية وطبقا لقانون المرور .

وشدد محافظ المنوفية على عدم جواز تحصيل أى رسوم او مبالغ مالية تحت أى مسمى من قبل الوحدات المحلية وذلك فيما يخص إجراءات تكويد المركبات ، وفيما يخص الدراجات الكهربائية الاسكوتر والذي تتعدي قدرته 1500وات يتم الترخيص من قبل إدارة المرور وطبقا لقانون المرور ، مكلفاً رؤساء الوحدات لمحلية بالتنسيق مع إدارة المرور بالجاهزية الكاملة والمتابعة المستمرة وتقديم التيسيرات اللازمة أمام المواطنين لسرعة إنهاء كافة الملفات وتذليل العقبات بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.