المنوفية.. ضبط 1.5 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في قويسنا وإجراءات رادعة للمخالفين

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية والمرور الميداني على الأسواق والمخابز البلدية ومواصلة الضربات الاستباقية لضبط المخالفين والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة حفاظاً على حقوق المواطنين وومنع إستغلالهم.

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا برئاسة هناء عقيلة وبالتنسيق التام مع إدارة تموين قويسنا ، من ضبط طن ونصف طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله قبل بيعه بالسوق السوداء بهدف الغش والتربح والاستيلاء على الدعم بطرق غير مشروعة ، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة فجر اليوم بنطاق المدينة ، وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتعامل الفوري بكل حسم مع أي مخالفات لضبط المتلاعبين بحقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.