أخبار الوادي الجديد: إصابة 12 شخصًا بتسمّم عقب تناولهم وجبات تيك أواي.. والتحقيق في وفاة مزارع بقرية الجديدة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

إصابة 12 شخصًا بتسمم عقب تناولهم وجبات تيك أواي في الوادي الجديد

أصيب 12 شخصًا بحالات تسمم غذائي، مساء اليوم، داخل مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عقب تناولهم وجبات تيك أواي، حيث تنوعت الأعراض بين مغص شديد وقيء مستمر، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوصول عدد من الحالات إلى المستشفى مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين من أماكن متفرقة إلى المستشفى.

وبالفحص، تبين إصابة كل من: م.م.س 8 سنوات، وم.م.س 6 سنوات، وس.أ.ح 27 عامًا، وأ.ح.ع 27 عامًا، وا.أ.م 26 عامًا، وهـ.ج.ح 26 عامًا، بالإضافة إلى م.ي.د 32 عامًا من قرية الراشدة، وج.ح 29 عامًا من موط، ور.م.ع 10 سنوات من موط، وا.ف.ج 12 عامًا، وك.ف.ج 9 سنوات، وف ج 15 عاما.

وتم التعامل مع الحالات فور وصولها إلى مستشفى الداخلة العام، حيث خضعت للإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، مع وضع بعض الحالات تحت الملاحظة للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية، فيما لم تُسجل أي حالات خطرة حتى الآن.

ومن جانبها، بدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات.

جهات التحقيق تحقق في وفاة مزارع بقرية الجديدة بالوادي الجديد



باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة وفاة مزارع عُثر على جثمانه داخل حظيرة ماشية بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة، وسط اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثمان مزارع إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

وبالفحص، تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 47 عامًا، وأنه كان يمر بأزمة نفسية ويتلقى علاجًا دوائيًا، وفق ما أثبته محضر الواقعة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير تفصيلي بشأن أسباب الوفاة وملابساتها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا.

إعادة تشغيل 6 أبراج كهرباء سقطت بسبب العاصفة الترابية بالوادي الجديد



أعلن المهندس ياسر عمر، وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، نجاح قطاع الكهرباء في إعادة تشغيل 6 أبراج كهرباء جهد متوسط سقطت بفعل العواصف الترابية التي ضربت المحافظة قبل يومين بمنطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس، مؤكدًا أن التدخل السريع استهدف تأمين التغذية اللازمة للمنطقة الحدودية وحماية آبار الري الحكومية من التوقف.



وقال وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، إن الأبراج المتضررة تتبع وزارة الموارد المائية والري، وتُستخدم في تغذية آبار الري الزراعية الحكومية، مشيرًا إلى أن فرق هندسة الكهرباء وفرت تغذية بديلة بشكل عاجل، حفاظًا على زراعات القمح بالمنطقة ومراعاةً لمصلحة المزارعين، خاصة مع حساسية الموسم الزراعي الحالي.

وأضاف أن هناك اتفاقًا جرى مع مصلحة الري بالمحافظة لإعداد مقايسة هندسية وفنية لإعادة إقامة هذه الأبراج وتشغيلها مرة أخرى لصالح وزارة الري، بما يضمن استقرار الخدمة وعدم تأثر النشاط الزراعي مستقبلًا.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادى الجديد اليوم

شهدت أسواق الزيوت والسلع الغذائية الأساسية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، توازنا فى الأسعار خاصة في أسواق الزيت والسكر والدقيق والأرز، وسط توافر كميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين والتجار على حد سواء.



وتزايد الطلب على الشراء داخل المنافذ الحكومية المخفضة و حرص المواطنون على شراء احتياجاتهم اليومية، بالتزامن مع استمرار ضخ السلع بشكل منتظم، مما ساهم في استقرار السوق وعدم وجود أي نقص في المعروض.

وسجلت الزيوت تفاوتا فى الأسعار كالتالى

سعر زيت الزيتون ما بين 300 إلى 450 جنيهًا للتر.

زيت الصويا نحو 55 جنيهًا للتر.

وزيت الذرة 60 جنيهًا.

زيت عباد الشمس 95 جنيهًا.

وزيت الخلطة 57 جنيهًا.

زيت الجزر إلى 70 جنيهًا.

أما أسعار الدقيق

الدقيق الأبيض 23 جنيهًا للكيلو.

والدقيق المعبأ 25 جنيهًا.

والدقيق السوبر 28 جنيهًا.

الدقيق الكامل 30 جنيهًا.

دقيق الخبز 33 جنيهًا.

الأرز المصري 35 جنيهًا.

الأرز البني 52 جنيهًا.

الأرز البسمتي 80 جنيهًا.

الأرز الإيطالي إلى 85 جنيهًا.

السكر الأبيض 35 جنيهًا.

السكر المكرر 36 جنيهًا.

السكر البني 44 جنيهًا.