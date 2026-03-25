الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

غيوم ورياح خفيفة على الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية منذ صباح اليوم، حيث ظهرت السحب الكثيفة في سماء المحافظة مع بدء نشاط رياح خفيفة على بعض المراكز. 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، حالة قوية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، كما تشهد هذه الحالة ​فرص أمطار متوسطة قد تغزر مع تقدم ساعات النهار وتكون رعدية أحياناً، ​وقد يصاحبها فرص تساقط حبات البرد على بعض المحافظات.

ومتوقع أيضًا ​نشاط للرياح تتراوح سرعتها من (40 إلى 50) كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ​قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد

رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات المناخ

وجّهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة الوحدات المحلية والقطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة؛ تزامنًا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تقلبات الطقس المتوقعة وما يصاحبها من نشاط للرياح المثيرة للأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة وفرص قائمة لسقوط الأمطار.

وشددت المحافظ على تفعيل غرف العمليات والأزمات على مدار الساعة، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، لضمان المتابعة اللحظية وسرعة التعامل مع أي مستجدات، مع الدفع بفرق الطوارئ والتدخل السريع لرفع أية آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، خاصة على الطرق والمحاور الرئيسية.

كما وجّهت مجدى برفع درجة الجاهزية بكافة المرافق الحيوية، لا سيما قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والإسعاف، مع مراجعة كفاءة المعدات وجاهزية الأطقم الفنية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات وعدم تأثرها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التكامل في الاستجابة.

كما تهيب المحافظة بالمواطنين توخي الحذر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات، والالتزام بإرشادات السلامة أثناء القيادة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات لحين استقرار الأحوال الجوية ، منوهة إلى أرقام غرفة العمليات الرئيسية لتلقي البلاغات على مدار الساعة: 
خط أرضي: ٠٩٢٢٩٢٥٤٤٦ 
واتساب: ٠١٠٠٩٩٤٥٤٧٧

منح إجازة للعاملين وتخفيض ساعات العمل الرسمية 

بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تقلبات الطقس المتوقعة واحتمالية سقوط أمطار ونشاط الرياح، قررت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد منح يومي الأربعاء والخميس إجازة للسيدات العاملات بالجهات الحكومية ممن لديهم أطفال أقل من عشر سنوات، والعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قررت تخفيض ساعات العمل الرسمية لباقي العاملين لتصبح المواعيد خلال يومي الأربعاء والخميس من الساعة ٨ صباحًا وحتى ١٢ ظهرًا تيسيرًا على العاملين، مهيبةً بالجميع توخي الحذر على الطرق وتقليل الانتقال قدر المستطاع، راجيةً السلامة لجميع المواطنين.

بيتزا التورتيلا السريعة.. وصفة تريند جاهزة في دقائق بطعم لذيذ وخفيف

