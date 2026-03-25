انخفاض احتياطيات الماس في بوتسوانا بمقدار 7ر3 مليار دولار عام 2025

تواجه بوتسوانا، أكبر منتج للألماس في إفريقيا، أزمة اقتصادية حادة نتيجة تراجع الطلب العالمي وقد أسفر هذا الوضع عن خسارة قدرها 7ر3 مليار دولار، مع انخفاض الاحتياطيات إلى 8ر3 مليار دولار نهاية عام 2025.

وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي اليوم /الأربعاء/ أن قطاع الألماس، الذي تعتمد عليه البلاد تقليديا، يعد مصدرا لثلث إيرادات الحكومة و70% من عائدات التصدير.

وللحد من هذا الاعتماد الكبير، استجابت الحكومة بإعطاء الأولوية لتحول اقتصادي جذري وتركز جهود التنويع حاليا على قطاعي الصناعة والزراعة الرئيسيين.

