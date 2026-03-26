موجز أخبار الوادي الجديد.. إغلاق مطعم شهير لحين استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.. والصحة تصدر بيانا توضيحيا عن تسمم 23 شخصا تناولوا شاورما

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

بعد تسمم 23 شخصا.. إغلاق مطعم شهير لحين استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء

أصدرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، قرار بغلق المطعم المتسبب في حالات تسمم ، إداريا لحين استيفاء اشتراطات هيئة سلامة الغذاء، على خلفية إصابة ٢٣ حاله بتسمم غذائي استقبلتهم مستشفى الداخلة خلال الساعات الماضية، مع تعافي ٣ مصابين بعد تحسن حالتهم وخروجهم من المستشفي ، مع استمرار المتابعة الدقيقة للحالات التي مازالت تتلقى العلاج بالمستشفى، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لحين تعافيهم من أعراض التسمم الناتج عن تناولهم وجبات غذائية جاهزة من أحد المطاعم.

من ناحية أخرى، وفور ورود البلاغ لغرفة العمليات الرئيسية، تم تشكيل لجنة مرور وتفتيش من مديريات التموين والطب البيطري و هيئة سلامة الغذاء؛ لفحص الشكوى وسحب عينات من الأغذية الموجودة المطعم، والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية و مطابقتها للاشتراطات الصحية، وأسفرت جهودها عن ضبط ٣٨.٥ كجم لحوم ودواجن مجهولة المصدر، وتحرير محضر لصاحب المطعم لإتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرار غلق إداري مؤقت، لحين استيفاء اشتراطات هيئة سلامة الغذاء وصدور قرار النيابة العامة بشأن العينات التي تم سحبها.

من جانبها، شددت المحافظ على تكثيف حملات الرقابة المفاجئة على الأسواق والمطاعم والمنشآت التجارية، وعدم التهاون مع أي مخالفات يتم رصدها تتعلق بجودة الأغذية والسلع المتداولة وإتخاذ الإجراءات القانونية؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتواصل مديرية الصحة والجهات المعنية بمحافظة الوادي الجديد متابعة الحالات المصابة بالتسمم الغذائي بمدينة الداخلة، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين داخل المستشفى.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية المواطنين من أي مخاطر صحية محتملة. كما تشدد المحافظة على تكثيف الحملات الرقابية على المطاعم والأسواق لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

صحة الوادي الجديد تصدر بيانا توضيحيا عن تسمم 23 شخصًا تناولوا شاورما

أصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بيانا إعلاميا عن تفاصيل وملابسات حادث تسمم 23 شخصا بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة بعد تناول وجبات غذائية من مطعم شهير بالمدينة.



تفاصيل الحالات المصابة بالتسمم

وتضمن البيان تفاصيل الواقعة والتي تضمنت استقبال مستشفى الداخلة العام بالوادي الجديد، مساء أمس الثلاثاء، 23 حالة من المواطنين المقيمين بقرى مختلفة بمركز الداخلة، مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي حاد، وذلك عقب تناولهم وجبات سريعة "شاورما وكريب" من أحد المطاعم الشهيرة بمدينة موط، مما أثار حالة من القلق في الشارع الواحاتي.

وفور وصول البلاغ، جرى الدفع بفريق التدخل السريع التابع لإدارة الطب الوقائي بمركز الداخلة، حيث جرى مناظرة الحالات المصابة وإجراء التقصي الوبائي اللازم في محال إقامتهم بقرى المركز.

وكشفت التقارير الطبية الأولية أن المصابين عانوا من أعراض تمثلت في "القيء المستمر، المغص المعوي الشديد، الإسهال، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة"، وهي العلامات الكلاسيكية للتسمم الغذائي الناتج عن تلوث الطعام.



واشار البيان انه داخل أروقة مستشفى الداخلة، جرى تقديم الرعاية الطبية الفورية والعلاج اللازم لكافة الحالات، كما جرى سحب عينات من المصابين لإجراء التحاليل المعملية الدقيقة، مع حجزهم تحت الملاحظة الدقيقة لمتابعة تطورات حالتهم الصحية.

وبفضل كفاءة الأطقم الطبية، جرى التأكد من تماثل بعض الحالات للشفاء ومغادرتهم المستشفى صباح اليوم، بينما لا تزال بقية الحالات تتلقى العلاج حتى تمام التعافي.

وفي تحرك قانوني موازٍ، جرى إخطار مكتب هيئة سلامة الغذاء بمركز الداخلة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة محل الاشتباه، والتحقيق في الشكوى المقدمة ضدها، باعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على جودة وصلاحية الأطعمة. وناشدت مديرية الصحة المواطنين بضرورة التأكد من نظافة أماكن إعداد الطعام، وتجنب الوجبات مجهولة المصدر، مؤكدة أن الوضع الصحي تحت السيطرة الكاملة وجرى اتخاذ كافة التدابير الوقائية لطمأنة الرأي العام.

عقب تناولهم شاورما.. ارتفاع عدد مصابي اشتباه التسمم الغذائي بالوادي الجديد لـ 23 شخصًا

شهدت مدينة موط التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء ارتفاع عدد مصابي التسمم الغذائي إلى 23 حالة، عقب تناول وجبات شاورما دجاج من أحد المطاعم الشهيرة بالمدينة، وذلك بعد أن كان عدد الحالات المسجلة حتى مساء أمس الثلاثاء 15 مصابًا.



عقب تناولهم شاورما.. إصابة 23 شخصًا باشتباه تسمم في الوادي الجديد

ودفعت الواقعة بحالة من الاستنفار داخل الأجهزة الصحية بمدينة موط، مع ورود بلاغات متتالية عن ظهور أعراض مرضية متشابهة على عدد من المواطنين.

وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى مواقع البلاغات، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وسط متابعة طبية دقيقة للحالات.

وكشف التقرير الطبي الأولي للحالات أن جميع المصابين ظهرت عليهم أعراض متقاربة، تمثلت في القيء المستمر، والإسهال، والمغص المعوي الحاد، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وهي أعراض ترتبط عادةً بحالات الأمراض المنقولة عبر الغذاء، التي تشمل في كثير من الأحيان القيء والإسهال وآلام البطن والحمى.

وضمت قائمة المصابين 23 حالة، بينهم عدد كبير من الأطفال والشباب، وهم: مريم محمد سمير 8 سنوات، مرام محمد سمير 6 سنوات، سارة إبراهيم حنفي 27 سنة، إسلام محمود محمد 26 سنة، زينب ماهر جمعة 26 سنة، أحمد لطفي عطية 25 سنة، هالة جمال حسين 26 سنة، أحلام أحمد مهدي 26 سنة، محمود يوسف دسوقي 32 سنة، ابتسام جمال حسين 10 سنوات، أحمد حمدي عبدالله 27 سنة.



كما شملت القائمة: آسر فريد جمال 12 سنة، كندا فريد جمال 9 سنوات، كرمة فريد جمال 9 سنوات، نورهان عبدالله أحمد 18 سنة، رفيف محمد عبدالله 10 سنوات، زياد محمد رياض 12 سنة، حسام حسني عبدالحميد 18 سنة، حسام حسن فريد 18 سنة، ياسمين شريف السيد 4 سنوات، رميساء شريف السيد 13 سنة، محمد سامح صابر 15 سنة، وحنين سامح صابر 16 سنة.

ووجّه الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد بمديرية الصحة ومستشفى الداخلة، بالتزامن مع سحب عينات من الدم والبراز والقيء للمصابين، لتحليلها وتحديد السبب الرئيسي للحالات بدقة.

كما جرى إخطار الجهات الرقابية بمديرية الصحة والتموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المطعم المذكور، ومعاينة السلع واللحوم المستخدمة، بينما أكدت المصادر الطبية أن جميع الحالات تخضع للمتابعة الدقيقة، وأن أغلب المصابين استقرت حالتهم بعد التدخل السريع بالمحاليل والأدوية، دون تسجيل وفيات حتى الآن. كما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.