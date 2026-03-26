طريقة شوربة الشوفان.. وجبة مثالية لمواجهة الطقس البارد وتعزيز المناعة

مع انخفاض درجات الحرارة، ينصح خبراء التغذية بالاعتماد على الأطعمة الدافئة التي تمنح الجسم الطاقة والدفء، وتأتي شوربة الشوفان في مقدمة هذه الأكلات لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة.



وتُعد شوربة الشوفان خيارًا صحيًا وخفيفًا في الوقت نفسه، حيث تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما تمد الجسم بالطاقة اللازمة لمقاومة برودة الطقس، بفضل احتوائها على الألياف والكربوهيدرات المعقدة.



طريقة التحضير تعتمد طريقة إعداد شوربة الشوفان على خطوات بسيطة، تبدأ بتشويح البصل في قليل من الزيت حتى يذبل، ثم إضافة الشوفان وتقليبه، يلي ذلك وضع المرقة سواء كانت دجاج أو لحوم، وترك المزيج على نار هادئة حتى ينضج. ويمكن إضافة قطع دجاج أو خضروات حسب الرغبة، مع تتبيلها بالملح والفلفل.

فوائد متعددة تتميز شوربة الشوفان بقدرتها على تحسين عملية الهضم، وتعزيز الشعور بالدفء، بالإضافة إلى دعم الجهاز المناعي، ما يجعلها وجبة مناسبة للكبار والأطفال خلال فصل الشتاء.

وينصح بتناولها ساخنة، مع إمكانية إضافة لمسات مثل الزنجبيل أو القرفة لزيادة الإحساس بالدفء، لتكون بذلك وجبة متكاملة تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الصحية.