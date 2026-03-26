أسما إبراهيم تخطف الأنظار في إيطاليا..شاهد

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال تواجدها في إيطاليا.

إطلالة أسما إبراهيم

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة عصرية، حيث ظهرت مرتدية شورت باللون الأسود مع توب بنفس اللون و نسقت معهما بالطو طويل أنيق لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت أسما إبراهيم حذاء شتوي مميز مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأخضر، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.