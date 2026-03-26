وزير الخارجية الصيني : القتال في الشرق الأوسط آخذ في الانتشار والتوسع
وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت لدعم لبنان وتسليم شحنة مساعدات إغاثية
حذف اسمي عراقجي وقاليباف من قائمة الاستهداف الخاصة بدولة الاحتلال
عارضته أمريكا وإسرائيل.. قرار أممي يعتبر الاتجار بالأفارقة أفظع جريمة ضد الإنسانية
صواريخ إيران ومسيرات حزب الله تضرب حيفا والجليل
جامعة القاهرة تعزز ريادتها العالمية.. 33 تخصصا في تصنيف QS و6 ضمن أفضل 100 عالميا
عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس
اتحاد منتجي الدواجن يزف بشري: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة
إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
هجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات على الإمارات وبيان عاجل لوزارة الدفاع
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وبرق ورياح قوية تضرب عدة مناطق اليوم
إنطلاق امتحانات شهر مارس 2026 في المدارس الأسبوع المقبل .. شوف جدولك
برلمان

استولى على صفحات شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي.. المتهم يواجه هذه العقوبة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
معتز الخصوصي

تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، السبت المقبل 28 مارس 2026، ثاني جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على الصفحات الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قناتها على موقع يوتيوب، والتربح منها دون وجه حق.

تعود تفاصيل القضية إلى البلاغات التي تقدم بها محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي اتهم فيها شخصًا بالسيطرة على حسابات موكلته عبر منصات فيسبوك، إكس، إنستجرام، وتيك توك، إلى جانب الاستحواذ على قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

وأكد الدفاع في بيان رسمي، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب لم توقع أي عقود بيع أو تنازل عن صفحاتها أو حساباتها الإلكترونية لأي جهة أو شخص، مشددًا على أن ما جرى يُعد استيلاءًا غير مشروع واستغلالًا تجاريًا دون سند قانوني.

عقوبة النصب الإلكترونى

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شيرين عبدالوهاب مواقع التواصل الاجتماعي موقع يوتيوب فيسبوك التربح

بعد قرارات غلق المدارس.. هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟

هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

أسعار الدواجن

انخفضت 30 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة من موقع الهجوم

إصابات وأضرار جسيمة في كفر قاسم وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ انشطاري

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق

الدواجن

الكيلو بـ78 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق| تفاصيل

الهيئة العامة للارصاد الجوية

رياح قوية والأمطار مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

حالة الطقس غدًا الخميس.. عاصفة رعدية وانخفاض تدريجي في الأمطار

حالة الطقس غدًا الخميس.. تحسن نسبي وانخفاض تدريجي في الأمطار

عفاف الهلاوي

ماما عفاف الهلاوي لصدى البلد: برنامج سينما الأطفال وقف بعد ارتدائي الحجاب.. «صفوت الشريف قاللي ممنوع على الشاشة»

رحيل أسطورة في أنفيلد

بعد 9 سنوات داخل قلعة انفيلد.. أين يتجه صلاح خلال الفترة القادمة؟

أزمة مصر للطيران

مشهد يثير الجدل .. ويشعل أزمة بمصر للطيران

سحب لقب أمم إفريقيا 2023 من السنغال

مدرب السنغال يُسلم كأس أفريقيا للقوات المسلحة لتأمينها في داكار

بالصور

لدايت صحى..طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .

مع موجة البرد ..مشروب لتقوية المناعة وتهدئة الحساسية

مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

وجبات خفيفة.. 7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

