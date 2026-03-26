هشام ماجد: أشغال شقة الجزء 3 في رمضان المقبل

كشف الفنان هشام ماجد عن استعداده تقديم الجزء الثالث من مسلسل" أشغال شقة”، خلال شهر رمضان القادم.

وقال هشام ماجد في تصريحات تليفزيونية: أنا مكنتش موجود رمضان السنة دي لإني كنت مشغول بتصوير اللعبة 5 وفيلمي برشامة والورشة، فمكنش فيه وقت اعمل مسلسلات السنة دي، وإن شاء الله السنة الجاية نعمل أشغال شقة 3.

ويعرض لهشام ماجد حاليًا، فيلم من ” بطولة مصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي، وشيرين دياب، وخالد دياب.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر