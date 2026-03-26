إيران .. اعتقال 14 شخصا بتهمة التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة



أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال 14 شخصا بتهمة التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة في 4 محافظات.

ومن جانبها ؛ ذكرت شرطة أصفهان بحسب وسائل إعلام إيرانية - أنه تم اعتقال 5 أفراد بتهمة جمع معلومات وصور من مناطق مستهدفة بمدينة شاهين وإرسالها لقنوات معادية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال 39 عميلا وضبط أسلحة وذخائر وأجهزة ستارلينك بحوزتهم في محافظة طهران.

وميدانيا ؛أفادت القناة 12 الإسرائيلية القصف الأخير الذي شنه القوات الإيرانية ضد الأراضي المحتلة تسبب في تعطيل مطار بن جوريون بالكامل.

كما أشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى ان صفارات إنذار دوت في تل أبيب الكبرى والقدس ووسط إسرائيل وكريات شمونة بعد إطلاق صواريخ من ايران.

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت 4 دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل خلال 40 دقيقة حيث دوت انفجارات عديدة في تل أبيب الكبرى وجاري الفحص إن كان القصف بصاروخ عنقودي.