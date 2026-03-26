حسام حسن يعتمد سياسة التدوير في حراسة المرمى خلال وديتي السعودية وإسبانيا

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على سياسة التدوير في حراسة المرمى خلال وديتي السعودية وإسبانيا.

ويمنح العميد الفرصة أمام مصطفى شوبير ومحمد الشناوي خلال المباراتين الوديتين.

تتجه أنظار الجماهير العربية غدا لمتابعة مباراة منتخب مصر امام السعودية في إطار استعدادات المنتخبين لكاس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والسعودية

و تنطلق صافرة بداية مباراة مصر والسعودية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غدا الجمعة.

وسيتم نقل المباراة عبر تطبيق STC tv، وهو ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بسهولة من خلال الهواتف الذكية أو الأجهزة الذكية المختلفة.

كما سيتم إذاعة المباراة أيضًا عبر شاشة On Sport 1