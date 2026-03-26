الحكم بحبس 4 متهمين في قضية التعدي بالساطور شهرا وغرامة ألف جنيه لكل منهم

أصدرت محكمة شبين الكوم في محافظة المنوفية قرارا بحبس 4 متهمين في واقعة تعدي كلا منهم علي بعضه بالساطور في شوارع شبين الكوم وتعدي سيدة علي سائق توك توك بالحبس شهر لجميع مع كفالة 1000 جنيه.

جاء ذلك بعد حجز القضية للحكم اليوم بعد اخلاء سبيل جميع المتهمين في واقعة تعدي سيدة بالساطور علي سائق توك توك بمدينة شبين الكوم عقب خلافات أسرية بينهم.

وصدر قرار الحبس لكلا من السيدة وسائق توك التوك وطليق السيدة وصديقه.

وتداول عدد من أهالي المنوفية فيديو لسيدة بحوزتها سيارة ملاكي تعتدي علي سائق توك توك بساطور وسط الشارع.

وأعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك " فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص "أحدهم سيدة ممسكة بكلب" بإستخدام أسلحة بيضاء بالمنوفية.

بالفحص تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مصففة شعر تعمل بالخارج -محبوسة إحتياطياً على ذمة التعدى على شقيق طليقها"سائق مركبة توك توك") بتاريخ 25 الجارى لخلافات على حضانة الطفل، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر برفقتها بذات المقطع (كهربائى"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) والكلب الظاهر بمقطع الفيديو، كما تم ضبط الآخران (طليقها ، صديقه"لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.