بالأسماء.. حركة تنقلات بين العاملين برئاسة مركز ومدينة بلبيس بالشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم ٥٣١ لسنة ٢٠٢٦ م ، بإنهاء تكليف وائل خليل مهدي خليل علي- من العاملين برئاسة مركز ومدينة بلبيس بالدرجة الأولى التخصصية – بالمجموعة النوعية – لوظائف التمويل والمحاسبة من العمل بوظيفته الحالية (نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس)، ونقله للعمل برئاسة مركز ومدينة الزقازيق علي وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما تضمن القرار نقل الآتية أسماؤهم من العمل بجهة عملهم الحالية للعمل بالجهة الموضحة قرين اسم كل منهم علي وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية، وذلك على النحو التالي :-

أحمد سعد السيد علي محمد- بالدرجة الأولى التخصصية – تنمية إدارية برئاسة مركز ومدينة بلبيس للعمل برئاسة مركز ومدينة أبو حماد.

جنات عبد الفتاح عبد الوهاب الخشن- بالدرجة الأولى التخصصية – تمويل ومحاسبة برئاسة مركز ومدينة بلبيس للعمل برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق.

أكد محافظ الشرقية أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلٌ فيما يخصه .