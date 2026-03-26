مصطفى بكري يدين الضربات الإيرانية على دول الخليج.. والمنطقة تتجه نحو مسار خطير

أدان الإعلامي مصطفى بكري، الضربات الإيرانية على دول الخليج، مشيرا إلى أن موقف مصر واضح منذ اليوم الأول من الأزمة، وهي الوقوف مع دول الخليح، وضد الإعتداء الإيراني على الدول العربية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه سيكون هناك مسار خطير في المنطقة بعد الجمعة القادم، مؤكدا أنه قد يكون هناك تصعيد في الحرب الأمريكية الأيرانية وهو مرجح بقوة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه ندين العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ولكنه نحن ضد الضربات الأيرانية على دول الخليج.