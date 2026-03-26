محمد شردي: العالم على شفا شلل طاقي بسبب الحرب في المثلث الناري

حذر الإعلامي محمد شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، من أن العالم يواجه أزمة طاقة غير مسبوقة نتيجة التصعيد العسكري والتوترات الجيوسياسية بين ما وصفه بـ"المثلث الناري" المكون من إسرائيل، الولايات المتحدة، وإيران.

ارتفاع أسعار الوقود

وأكد شردي أن التوترات الحالية لم تعد محصورة في المجال العسكري فقط، بل باتت تهدد الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع أسعار الوقود وتأثر أسواق الطاقة بشكل مباشر.

وأوضح شردي أن أسعار النفط والغاز أصبحت "مؤشراً حياً" على حالة الصراع، حيث أي تهديد للممرات الملاحية أو أي ضربة عسكرية تؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار، ما ينعكس على تكلفة الشحن والإنتاج، وبالتالي على أسعار السلع الأساسية في كل بيت حول العالم.

مساس بحرية الملاحة

وأشار الإعلامي إلى خطورة تهديدات مضيق هرمز، واصفاً إياه بأنه "شريان الحياة للطاقة العالمية"، مؤكداً أن أي مساس بحرية الملاحة في هذا الممر الحيوي قد يدفع العالم إلى حالة من الشلل الطاقي، وهو السيناريو الذي تسعى القوى الدولية لتجنبه، لكن وتيرة التصعيد الحالية تزيد من احتمالية حدوثه.

خفض التصعيد واللجوء للحلول الدبلوماسية

وبخصوص مصر، أوضح شردي أن الدولة تتابع التطورات العالمية بحذر شديد، حيث تتحمل الموازنة العامة أعباء إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود لتأمين احتياجات السوق المحلي. وأضاف أن دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة لخفض التصعيد واللجوء للحلول الدبلوماسية تعكس رؤية تهدف لحماية الشعوب من كوارث اقتصادية لا قدرة لها على مواجهتها.

واختتم شردي رسالته للمجتمع الدولي بالقول إن استمرار التصعيد والحرب سيؤدي إلى مزيد من التضخم والفقر الطاقي، مشدداً على أن الحل الوحيد يكمن في الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإرساء قواعد استقرار تحمي الاقتصاد العالمي من الانهيار.