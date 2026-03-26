ميلوني تُشيد بموافقة البرلمان الأوروبي على مراكز إعادة المهاجرين في دول ثالثة

أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، بموافقة البرلمان الأوروبي على إنشاء مراكز إعادة المهاجرين في دول ثالثة، على غرار مركز إيطاليا في ألبانيا.

وقالت ميلوني- عبر وسائل التواصل الاجتماعي- "أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لقواعد الإعادة الجديدة: أوروبا تسير أخيرا في الاتجاه الصحيح، على مسار دعمته إيطاليا بقوة".

وأكدت أن "مراكز الإعادة تُوسع نطاق إمكانية تحديد دولة إعادة المهاجرين غير النظاميين، لتشمل ليس فقط دول المنشأ، بل أيضا دولا ثالثة"، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وأضافت ميلوني: "هذه خطوة مهمة نحو جعل عمليات الإعادة أكثر فعالية، وتعزيز الرقابة على الحدود، ومنح أوروبا في نهاية المطاف سياسة هجرة أكثر مصداقية".

يُذكر أن إيطاليا لديها مركزان لمعالجة طلبات المهاجرين في ألبانيا، أحدهما يعمل حاليا، ولكنه مُعطل إلى حد كبير بسبب قرارات قضائية.

وقد أثار مشروع ألبانيا اهتمام دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وكذلك المملكة المتحدة، بعد أن ألغت حكومة حزب العمال سياسة رواندا التي كانت تتبناها الحكومة المحافظة السابقة.