لك أن تتخيل | الفرق بين الماتشا والقهوة .. وأيهما أفضل

أصبحت الماتشا من المشروبات المنتشرة بشكل كبيرة هذه الفترة، تتميز الماتشا بفوائدها الصحية الكبيرة، فهي غنية بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الكاتيكينات والكلوروفيل والكيرسيتين، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف ودعم عمليات الجسم الطبيعية المضادة للالتهابات.

ومن أهم مكونات الماتشا مركب EGCG، المرتبط بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما تستكشف الأبحاث آثاره الوقائية الأوسع وخصائصه المضادة للسرطان.

ما يميز شاي الماتشا حقًا هو تأثيرها على المزاج، فهي تحتوي على الكافيين وحمض الثيانين الأميني، بينما يعزز الكافيين اليقظة، يساعد الثيانين على التركيز الهادئ، مما يساهم في تخفيف الشعور بالتوتر والقلق الذي قد يشعر به البعض بعد تناول القهوة.

مزايا القهوة

تشتهر القهوة بتأثيرها السريع في منح الطاقة، لكنها تقدم أكثر من مجرد منبه.

كما أنه مصدر لمضادات الأكسدة، وخاصة البوليفينولات وحمض الكلوروجينيك، والتي تساعد على حماية الخلايا ودعم الصحة العامة.

يرتبط تناول القهوة بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري من النوع الثاني، وأمراض الكبد، ومرض باركنسون، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية. كما أنها تُحسّن التركيز والأداء البدني، وخاصةً في التمارين

أيهما أفضل

من منظور صحي طويل الأمد، يُعتبر كل من الماتشا والقهوة خيارين جيدين.

إذا كنت تبحث عن دفعة سريعة من الطاقة وتركيز أعلى، فالقهوة هي الحل، أما إذا كنت تفضل نشاطًا أكثر ثباتًا واستدامة دون الشعور بالتوتر، فقد يكون الماتشا هو الخيار الأنسب.