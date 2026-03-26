هبة واصل : صلابة القطاع المصرفي تعكس نجاح السياسات النقدية

أشادت اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتورة هبة واصل، بالبيان الصادر عن محافظ البنك المركزي المصري، مؤكدة أن المؤشرات المعلنة تعكس قوة راسخة للقطاع المصرفي وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.

وأكدت «واصل» أن تسجيل معدل كفاية رأس مال عند 19.6%، وتراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9%، يمثلان دلالة واضحة على كفاءة الإدارة المصرفية وفعالية منظومة الرقابة، بما يفوق المتطلبات والمعايير الدولية.

وأوضحت أن مستويات السيولة المرتفعة، إلى جانب تحقيق عائد قوي على حقوق الملكية بلغ 39%، تعكس متانة القطاع المصرفي وارتفاع قدرته على تمويل الأنشطة الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار.

وأضافت أن هذه النتائج تأتي انعكاسًا مباشرًا لنجاح السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، والتي أسهمت في تعزيز استقرار الجهاز المصرفي وترسيخ ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وتابعت:" أن القطاع المصرفي سيظل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وأحد أهم الداعمين لخطط الدولة التنموية خلال المرحلة المقبلة" .