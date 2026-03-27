رئيس بعثة مصر في السعودية: الأجواء ممتازة.. وكل اللاعبين في حالة معنوية كبيرة

أكد المستشار أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في السعودية، جاهزية جميع لاعبي المنتخب الوطني لمواجهة السعودية في المباراة الودية المرتقبة.

وقال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج يا مساء الأنوار على فضائية MBC مصر 2: "الأجواء جيدة جدًا، والفريق خاض مرانين أمس واليوم. اليوم الجو بارد قليلًا ولكن لا يوجد أمطار، هناك إقبال كبير من الجماهير المصرية على حضور المباراة، ومرموش شارك في التدريبات وجاهز للمباراة.. كل اللاعبين في حالة معنوية عالية سواء في مران أمس أو اليوم".



وأضاف أن بعثة المنتخب ستتجه إلى إسبانيا يوم السبت صباحًا، ولم يتم تحديد موعد مباراة المنتخب مع البرازيل حتى الآن.



وأشار إلى أنه من الممكن إقامة مباراة ودية أخرى بعد مواجهة إسبانيا والبرازيل ضمن استعدادات المنتخب لكأس العالم.