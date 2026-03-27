موعد مباراة دجلة وطلائع الجيش في إياب ربع نهائي كأس الرابطة

يلتقي فريق وادي دجلة نظيره طلائع الجيش بعد غد الأحد في إياب ربع نهائي كأس الرابطة المحترفة.



وتغلب فريق وادي في ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المحترفة على نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء الماضي.



وانهي فريق وادي دجلة الشوط الأول بالتقدم علي نظيره طلائع الجيش بثنائية نظيفة من عمر المباراة التي جمعت بينهما على استاد السلام ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.



افتتح فريق دجلة الشوط الأول بهدف في الدقيقة الثانية أحرزه أحمد الشيمي ثم أضاف في الدقيقة 19 يوسف اويا ثاني أهداف الفريق الدجلاوي في شباك الفريق العسكري .



وقلص فريق طلائع الجيش الفارق وسجل في الدقيقة 52 محمد هاني من ركلة جزاء سكنت شباك فريق وادي دجلة.



وفي الوقت بدل الضائع أحرز فرانك بولي الهدف الثالث لصالح فريق وادي دجلة في شباك طلائع الجيش.