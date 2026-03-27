تاريخ مواجهات مصر والسعودية قبل مباراة اليوم

تتجه أنظار الجماهير العربية، خاصة في مصر والسعودية، نحو المباراة الودية التي تجمع بين المنتخبين مساء اليوم عند الساعة 7:30 مساءً، ضمن استعدادات منتخب مصر خلال معسكر شهر مارس الجاري.

تأتي هذه المواجهة كفرصة لكلا الفريقين لتجربة لاعبيهم قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة، وتحديدًا قبل اللقاء الودي الثاني أمام منتخب إسبانيا نهاية الشهر.

حسام حسن يعتمد على العناصر الأساسية والبديلة

يخوض منتخب مصر المباراة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، الذي استقر إلى حد كبير على التشكيلة الأساسية، مع التركيز على تجربة اللاعبين المتاحين لتعويض غياب النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، بسبب الإصابة. وتشكل المباراة فرصة ذهبية للعديد من اللاعبين لإثبات قدراتهم وحجز مكان في التشكيلة الأساسية للفراعنة قبل المنافسات الرسمية.

تاريخ مواجهات متقلبة بين الفراعنة والسعوديين

تحمل مواجهات المنتخبين طابعًا تاريخيًا متقلبًا. شهد اللقاء الأول بينهما فوز مصر الساحق بنتيجة 13-0 في دورة الألعاب العربية عام 1961. وتوالت اللقاءات بين الطرفين في بطولات مختلفة، حيث فاز المنتخب المصري 2-1 في كأس فلسطين عام 1975، وكرر الفوز نفسه في دورة الألعاب العربية 2007، إضافة إلى تتويجه بلقب كأس العرب 1992 بعد الفوز 3-2 في المباراة النهائية.

أبرز إنجازات المنتخب السعودي

على الجانب الآخر، حقق المنتخب السعودي نتائج لافتة، منها الفوز الكبير 5-1 في كأس القارات 1999، والانتصار 2-1 في مواجهة كأس العالم 2018 بروسيا، فيما انتهت مواجهة ودية بينهما عام 1988 بالتعادل السلبي.

مباراة الليلة اختبار جديد للمنتخبات

تمثل مواجهة الليلة اختبارًا مهمًا للمنتخبات العربية، وسط ترقب جماهيري لمعرفة مستوى الأداء واستعداد اللاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة، وما إذا كان الفراعنة والسعوديون سيستطيعون تقديم مستوى متميز يعكس تطور منتخباتهم استعدادًا لكأس العالم 2026