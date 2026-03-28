عامل توصيل طلبات تحـ رش بطالبة في الشروق يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عامل توصيل طلبات تحـ رش بطالبة في الشروق بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد الشاكية (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق) وبسؤالها أفادت بأنه حال تواجدها بدائرة القسم قام قائد دراجة نارية بالتحرش اللفظى بها .



تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حياله



عقوبة التحرش في القانون

وفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.