أسرته انهارت.. مشاهد مأساوية من جنازة المطرب اللبناني أحمد قعبور

شيعت اليوم الجمعة، جنازة المطرب اللبناني أحمد قعبور، من مسجد الخاشقجي عقب صلاة الجمعة، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت وسائل إعلامية لبنانية، مشاهد من جنازة أحمد قعبور التي أقيمت عقب صلاة الجمعة، وتقدمها أهله ومحبوه رافعين صورته أمام الجثمان.

وفاة أحمد قعبور

كشفت تقارير صحفية لبنانية، عن وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور، أمس الخميس عن عمر يناهز 70 عاما.

أعمال أحمد قعبور

وُلد أحمد قعبور في بيروت عام 1955 لعائلة فنية، إذ كان والده محمود قعبور عازف كمان معروفا، وهو ما ساهم في نشأته في بيئة محبة للفن والموسيقى.

بدأ أحمد قعبور، مسيرته الفنية أواخر السبعينيات، وكانت انطلاقته الحقيقية في عام 1975 مع أغنية “أناديكم” على كلمات الشاعر الفلسطيني توفيق زياد، التي أصبحت رمزًا للأغنية الوطنية وحظيت بشعبية واسعة في لبنان والعالم العربي.

كما شارك أحمد قعبور، في أعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية، مؤلفًا وملحنًا للعديد من الأغنيات التي حملت رسائل وطنية وإنسانية قوية. ومن أبرز أعماله: أناديكم، نحنا الناس، أمي، بيروت يا بيروت، علُو البيارك، التي رسخت مكانته كرمز فني ووطني محبوب.