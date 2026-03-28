قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار النفط تقفز وسط تقديرات بطول أمد حرب إيران
الوقاية الحقيقية تبدأ من المطبخ.. أكلات طبيعية ترفع المناعة في الشتاء
بدء امتحانات شهر مارس مع انتظام الدراسة في المدارس اليوم
جنايات القاهرة تصدر حكمها في قضية فساد التموين.. اليوم
حكم تصوير يوم القيامة بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تجيب
الفيلم المصري"القصص” يفوز بجائزة بمهرجان دياجونال للسينما النمساوية
أحمد شوبير: مدرب الأهلي يطالب النادي بتقديم الدعم الكامل للفريق حاليا
صفارات الإنذار تدوي في أرجاء عدد من مدن الاحتلال .. ماذا يحدث؟
نفرتيتي محور مسلسل فرنسي جديد يلفت الأنظار في منتدى صناعة المسلسلات
إبراهيم فايق: جمهور الأهلي يضغط بذكاء.. وإبراهيم عادل يقترب من القلعة الحمراء
عبد العزيز مخيون: إعلان الخطيب وحسن شحاتة رسالة دفء وصلت للملايين
أحمد شوبير: إدارة الأهلي ستدعم ييس توروب حتى نهاية الموسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة شخصية الخواجة بيجو مع فؤاد راتب

فؤاد راتب
فؤاد راتب
سعيد فراج

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان فؤاد راتب أو “الخواجة بيجو” والذى قدم عدد من الأعمال الكوميدية حيث برع فى تقديم شخصية الخواجة بيجو من خلالها.

بداية فؤاد راتب 

يعد فؤاد راتب اسمه الحقيقى أحمد فؤاد أمين راتب وهو من مدينة الزقازيق مصرى مسلم وليس خواجة كما يعتقد الكثيرون ولدية 3 أبناء وهم المهندس أشرف والمحامية أميرة ومدير العلاقات العامة أمل وقرر الانتقال من كلية العلوم التي انتهى فريقها للتمثيل من تكوين أعضائه إلى كلية التجارة التي كون بها فريقًا للتمثيل مع زميله ومخرج التلفزيون لاحقًا نور الدمرداش حتى تخرج منها عام 1949.

أشهر شخصيات فؤاد راتب 

وقد اشتهر فؤاد راتب فنيًا من خلال شخصية "الخواجة بيجو" التي كان يمثلها مع زميله محمد أحمد المصري الشهير بـ"أبو لمعه" حيث كونا ثنائيًا كوميديًا ناجحًا في الستينيات من خلال المسلسل الإذاعي "ساعة لقلبك" وقدم الخواجة "بيجو" في البداية من خلال المسرح وحققت شهرة واسعة، ثم قدمها في أول أفلامه "عروسة المولد" مع المخرج عباس كامل، ثم شارك في عدد من الأعمال القليلة بشخصية الخواجة ومنها "إسماعيل يس في مستشفى المجانين وإجازة بالعافية وعروس النيل وحماتي ملاك".

قدم فؤاد راتب بجانب عمله في برنامج “ساعة لقلبك” 12 فيلماً هم “بحبوح أفندي، بنادي عليك، إسماعيل يس في مستشفى المجانين، شارع الحب، عودة الحياة، حماتي ملاك، الأزواج والصيف، ملك البترول، عروس النيل، إجازة بالعافية"، كما قدم فؤاد راتب مسرحية واحدة هي ”حضرة صاحب العمارة".

سفر فؤاد راتب الى الكويت 

سافر فؤاد راتب، عام 1968 ، إلى الكويت بطلب من «شركة الأسمدة الكويتية» وتولى تنظيم العلاقات العامة حتى عام 1972، ثم التحق بعدها بالعمل في التلفزيون الكويتي كعضو ومقرر في جميع اللجان والاجتماعات التي يعقدها التلفزيون.

وفاة فؤاد راتب 

توفى الخواجة بيجو في مثل هذا اليوم ، 18 يونيو عام 1986، حيث كان في زيارة لوالدة زوجته بمنطقة العجوزة، وبينما كان جالسا يشاهد مباريات كأس العالم، بعدها شعر بتعب، وأُصيب بأزمة قلبية فارق على إثرها الحياة.

