فى ذكراه.. قصة شخصية الخواجة بيجو مع فؤاد راتب

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان فؤاد راتب أو “الخواجة بيجو” والذى قدم عدد من الأعمال الكوميدية حيث برع فى تقديم شخصية الخواجة بيجو من خلالها.

بداية فؤاد راتب

يعد فؤاد راتب اسمه الحقيقى أحمد فؤاد أمين راتب وهو من مدينة الزقازيق مصرى مسلم وليس خواجة كما يعتقد الكثيرون ولدية 3 أبناء وهم المهندس أشرف والمحامية أميرة ومدير العلاقات العامة أمل وقرر الانتقال من كلية العلوم التي انتهى فريقها للتمثيل من تكوين أعضائه إلى كلية التجارة التي كون بها فريقًا للتمثيل مع زميله ومخرج التلفزيون لاحقًا نور الدمرداش حتى تخرج منها عام 1949.

أشهر شخصيات فؤاد راتب

وقد اشتهر فؤاد راتب فنيًا من خلال شخصية "الخواجة بيجو" التي كان يمثلها مع زميله محمد أحمد المصري الشهير بـ"أبو لمعه" حيث كونا ثنائيًا كوميديًا ناجحًا في الستينيات من خلال المسلسل الإذاعي "ساعة لقلبك" وقدم الخواجة "بيجو" في البداية من خلال المسرح وحققت شهرة واسعة، ثم قدمها في أول أفلامه "عروسة المولد" مع المخرج عباس كامل، ثم شارك في عدد من الأعمال القليلة بشخصية الخواجة ومنها "إسماعيل يس في مستشفى المجانين وإجازة بالعافية وعروس النيل وحماتي ملاك".

قدم فؤاد راتب بجانب عمله في برنامج “ساعة لقلبك” 12 فيلماً هم “بحبوح أفندي، بنادي عليك، إسماعيل يس في مستشفى المجانين، شارع الحب، عودة الحياة، حماتي ملاك، الأزواج والصيف، ملك البترول، عروس النيل، إجازة بالعافية"، كما قدم فؤاد راتب مسرحية واحدة هي ”حضرة صاحب العمارة".

سفر فؤاد راتب الى الكويت

سافر فؤاد راتب، عام 1968 ، إلى الكويت بطلب من «شركة الأسمدة الكويتية» وتولى تنظيم العلاقات العامة حتى عام 1972، ثم التحق بعدها بالعمل في التلفزيون الكويتي كعضو ومقرر في جميع اللجان والاجتماعات التي يعقدها التلفزيون.

وفاة فؤاد راتب

توفى الخواجة بيجو في مثل هذا اليوم ، 18 يونيو عام 1986، حيث كان في زيارة لوالدة زوجته بمنطقة العجوزة، وبينما كان جالسا يشاهد مباريات كأس العالم، بعدها شعر بتعب، وأُصيب بأزمة قلبية فارق على إثرها الحياة.