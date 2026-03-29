طريقة عمل جلاش بالدجاج والسبانخ بمذاق لا يقاوم

جلاش بالدجاج والسبانخ من الأكلات اللذيذة والسهلة التي يمكنك إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

وقدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل جلاش بالدجاج والسبانخ، فيما يلي:

مقادير جلاش بالدجاج والسبانخ



● جلاش

● دجاج مفروم

● جبنة فيتا

● سبانخ

● بصل

● ثوم

● كرات

● كزبرة خضراء

● فلفل حار

● ملح وفلفل

● سمنة

● بيضة

● لبن

طريقة تحضير جلاش بالدجاج والسبانخ



يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الخضرة والسبانح

ثم يضاف الفلفل الحار ويتبل الخليط بالملح والفلفل



ترص طبقات الجلاش وتدهن بالسمنة ثم يضاف حشوة الدجاج

ثم ترص باقي طبقات الجلاش ثم يضاف البيضة واللبن على الوجه

وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.