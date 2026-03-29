ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر يوميا ؟

قد يؤدي شرب الشاي الأخضر يومياً إلى تحسين صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يحتوي الشاي الأخضر على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم.

- تحسين عملية الأيض لديك

أظهرت العديد من الدراسات أن الكافيين والكاتيكينات الموجودة في الشاي الأخضر تزيد من عملية التمثيل الغذائي وتساعد على حرق الدهون.

وجدت إحدى الدراسات أن تناول حوالي 857 ملليغرامًا من مستخلص الشاي الأخضر يوميًا لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى فقدان الوزن وانخفاض مؤشر كتلة الجسم

- يقلل خطر إصابتك بأنواع معينة من السرطان

الشاي الأخضر غني بالبوليفينولات، التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة وقد تعزز مستويات مضادات الأكسدة، مما يساعد على حماية الخلايا والحمض النووي من التلف والإجهاد التأكسدي.

تشير الأبحاث إلى أن خصائص الشاي الأخضر المضادة للأكسدة قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

- قد تصبح عظامك أقوى

قد يدعم الشاي الأخضر صحة العظام عن طريق تقليل فقدان العظام وزيادة كثافة العظام.

تشير الأبحاث إلى أن الكاتيكينات الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تؤثر إيجاباً على استقلاب العظام عن طريق تحفيز تكوين العظام

وأظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن الأشخاص الذين يشربون الشاي لفترات طويلة، وخاصة أولئك الذين يفضلون الشاي الأخضر، كانوا أقل عرضة لخطر الإصابة بكسور

