وزير الخارجية يتوجه إلى باكستان للمشاركة في اجتماع بشأن الأزمة الإيرانية

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج يوم السبت ٢٨ مارس إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي مع وزراء خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية وذلك لبحث تطورات التصعيد العسكري فى المنطقة وجهود خفض التصعيد فى الاقليم.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ومسؤولون آخرون، يوم السبت، أن وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا سيحضرون محادثات في إسلام آباد تهدف إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتخفيف حدة التوترات الإقليمية.

ووفقًا لبيان صادر عن باكستان، سيصل وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الأحد في زيارة تستغرق يومين، "لإجراء مناقشات معمقة حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الجهود المبذولة لخفض حدة التوترات في المنطقة".

وسيلتقي الوزراء الزائرون رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الذي صرّح في خطاب متلفز بأن باكستان تبذل "جهودًا دبلوماسية جادة وفعّالة" للمساعدة في وقف الصراع عن طريق الوساطة.