إصابة شخصين بحروق في انفجار أنبوبة غاز داخل تريلا بالفرافرة

شهدت منطقة سهل بركة بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، حادث انفجار أنبوبة غاز داخل مطبخ سيارة نقل ثقيل (تريلا)، ما أسفر عن إصابة شخصين بحروق متفاوتة، وتم نقلهما إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة طوارئ الفرافرة بلاغًا مساء اليوم، يفيد بوقوع الحادث داخل إحدى المزارع بمنطقة سهل بركة، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وبحسب التقرير الطبي المبدئي، أصيب الشاب أحمد هشام سلامة عبد الدايم، 17 عامًا، ومقيم بمحافظة الفيوم، بحروق من الدرجة الأولى والثانية في الوجه والرقبة واليدين والساعدين، وتم حجزة بالمستشفي لاستكمال العلاج نظرًا لحالته، كما أُصيب أحمد عبدالله شعبان محمود، 22 عامًا، ومقيم بمحافظة الفيوم، بحروق من الدرجة الأولى والثانية، حيث تم حجزه بمستشفى الفرافرة المركزي لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية.

وأكدت مصادر طبية، أن الحالة العامة للمصابين مستقرة نسبيًا، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة، ومتابعة تطورات حالتهما الصحية بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الحالات التي تستدعي رعاية متقدمة.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، كما تواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقف لحين استقرار الحالة الصحية للمصابين.