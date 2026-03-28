ملفات ساخنة على طاولة اجتماع المكتب التنفيذي لـ كاف بالقاهرة| تفاصيل

أعلن الإعلامي محمد سعيد، مقدم برنامج "التريند" على قناة الأهلي، أن اجتماعًا هامًا للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيُعقد غدًا في القاهرة.

وأضاف عبر حسابه علي فيسبوك "أن الاجتماع سيناقش عدة موضوعات مهمة، أبرزها:

دراسة التقرير المقدم من الخبراء حول أداء الحكام ومستوى تقنية الـ VAR في مسابقات الاتحاد الأفريقي الجارية حاليًا.

البحث في تغييرات أو إضافات على التشكيل الحالي للجنة الحكام وعدد من اللجان الدائمة، أبرزها لجنة المسابقات، اللجنة الفنية، ولجنة كأس الأمم.

مناقشة قرارات الهيئات القضائية المتعلقة بقرارات لجان الانضباط والاستئناف، إلى جانب عدة بنود هامة أخرى.