اللواء هشام الحلبي: أسلحة ثقيلة مدمرة في الحرب ضد إيران.. أعيرة تصل لـ13 طنا

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار بالأكاديمية العسكرية، أن الحرب الدائرة ضد إيران تشهد استخدام أعيرة عسكرية عالية، تصل أوزانها إلى نحو 13 طنًا، بهدف اختراق العمق واستهداف منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها ومواقع إنتاجها.

وأوضح هشام الحلبي، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الطبيعة الجغرافية تلعب لصالح إيران، حيث تعتمد على إخفاء الصواريخ تحت الأرض، إلى جانب وجود منصات إطلاق ومخازن داخل الجبال، ما يزيد من صعوبة استهدافها، لافتًا إلى أن هذه الأسلحة تمتلك قدرات تدميرية كبيرة قد تمحو مناطق كاملة.

وأشار هشام الحلبي إلى أن استخدام هذه الذخائر الثقيلة يخلّف آثارًا طويلة الأمد على التربة، نتيجة احتوائها على مواد كيميائية تؤدي إلى إفساد الأراضي وجعلها غير صالحة للزراعة، فضلًا عن التأثيرات السلبية في محيط الضربات، ونوه بأن من الصعب التحقق من حجم الخسائر البشرية في هذه الحرب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الصراع لم يؤثر على المناخ حتى الآن.