كان أمرًا حتميًّا.. وزير النقل يكشف أسباب تحريك سعر تذاكر القطارات

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الدولة حريصة على إيصال الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف، خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، أن وزارة المالية تدعم الوزارة لتغطية الاحتياج الفعلي لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين داخل قطاعات الوزارة

وأوضح أن زيادة الإيرادات بالشكل الذي يغطي المصاريف؛ يتطلب الكثير من الخطوات، مشيرًا إلى العمل بخطوات تدريجية.

وأكد أن تحريك سعر تذاكر السكة الحديد كان أمرًا حتميًّا؛ لتغطية الفارق بين عجز الموارد، وتكاليف التشغيل.

ونوه بأن الدولة تعمل على إعادة توزيع الدعم، من خلال زيادة مرتبات وتوفير مخصصات لبرنامجي تكافل وكرامة بالتزامن مع زيادة أسعار المواد البترولية.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن زيادة أسعار النقل تُعد أمرًا طبيعيًا، موضحًا أن التسعير يرتبط بعدة عوامل تشمل مرتبات العاملين في السكة الحديد والمترو والنقل العام، إلى جانب أسعار الوقود.

وأضاف أن الحد الأدنى للأجور كان قبل 3 سنوات 2500 جنيه، ثم تضاعف 3 مرات، مشيرًا إلى أن هيئة السكة الحديد تضم نحو 40 ألف عامل، ويتم صرف 4.8 مليار جنيه شهريًا.

وأوضح أن مصر ليست دولة نفطية، وتعتمد على استيراد السولار والغاز، لافتًا إلى أن سعر لتر السولار وصل إلى 20.5 جنيه، وهو ما يجعل زيادة أسعار التذاكر أمرًا طبيعيًا.

وأكد أن المترو والسكة الحديد هيئات اقتصادية في أسلوب إدارتها رغم استمرار دعم الدولة لها، مشيرًا إلى أن أسعار قطع الغيار شهدت ارتفاعًا كبيرًا أيضًا.