برلمان

نائب: البرلمان والشعب والقيادة صف واحد في مواجهة المخاطر الإقليمية

النائب أسامة مدكور
أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن البيان المشترك لمجلسي النواب والشيوخ يعكس الموقف الحاسم لمؤسسات الدولة والشعب الرافض لاعتداء ايران على الأشقاء بالخليج.

وأوضح مدكور، أن البرلمان يساند القيادة السياسية  في مواجهة أي انتهاكات تمس سيادة الدول العربية الشقيقة، خاصة دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة من تطورات يمثل مرحلة دقيقة تُعرض الأمن العربي برمته لاختبار حقيقي.

وأشار إلى أن مصر تعلن موقفًا ثابتًا يقوم على التضامن الكامل مع الأشقاء العرب، دون شروط أو تمييز، وفاءً لشراكة استراتيجية تمتد جذورها إلى التاريخ العميق والمصير المشترك، مؤكدًا أن العمل السياسي والدبلوماسي هو السبيل الأمثل لاحتواء الأزمات وتجنب أي منزلقات قد تهدد استقرار المنطقة وشعوبها.

وأضاف النائب أن التحركات المصرية على الأرض تكشف زيف الروايات المضللة التي تحاول بعض الأطراف نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة للنيل من متانة العلاقات العربية-المصرية.

ودعا مدكور إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التفاعل مع الأحداث إلى بناء ترتيبات إقليمية شاملة تعزز الأمن الجماعي العربي، وترجمتها إلى آليات تنفيذية فعالة تحمي سيادة الدول وتصون مقدراتها.

واختتم النائب بتأكيد أن مصر، قيادةً وشعبًا ومؤسسات، ستظل في مقدمة المدافعين عن استقرار المنطقة، ولن تسمح بأن يُفرض على العالم العربي واقع بالقوة أو يُرسم خارج إرادة شعوبه، مع التمسك بمبدأ حماية الأمن العربي كمسؤولية مشتركة.

وأضاف أن هذا البيان يعكس نبض الشارع المصري وثقته الكاملة في قدرة القيادة السياسية على التعامل مع الملفات المصيرية بحنكة واقتدار، مؤكدًا الاصطفاف الوطني التام خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن البرلمان يمثل نموذجًا رائدًا للشراكة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، حيث يتحول إلى داعم فاعل لصناعة القرار ويمنح الدولة المصرية مزيدًا من القوة في تجاوز الأزمات.

