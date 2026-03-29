معالجة مشكلات الصرف الصحي في مدينة دسوق بكفر الشيخ.. صور

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إصلاح أعطال الصرف بأماكن متفرقة بالمدينة طبقاً لما ورد، ومتابعة استكمال حل مشاكل الصرف الصحي بالمدينة بمناطق متفرقة.

كما تمت متابعة سير العمل بإصلاح أعطال الصرف الصحي بمناطق متفرقة ورفع ناتج المياه المتراكمة نتيجة الأعطال، وما زال العمل مستمراً تباعاً.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، وتكليفات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق

جاء ذلك بحضور المهندسة رشا طيبة، نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بدسوق برئاسة المهندس هاني البسيوني، مدير المنطقة.