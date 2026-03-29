مصرع وإصابة 24 شخصا في حادث تصادم سيارتين بمطروح

لقي شخص مصرعه، وأصيب 23 آخرين بإصابات متنوعة، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارتين بطريق "الإسكندرية- مطروح" الساحليوتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى الحمام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارًا يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل " أمام قرية "الرواد" (الكيلو 88) بمدينة الحمام، بطريق "الإسكندرية- مطروح" الساحلي.، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والمرور إلى موقع البلاغ.

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي جثة هامدة بالاضافة إلى 23 مصاب وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ، بينما تم التحفظ على جثمان المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، كما قامت إدارة المرور برفع حطام السيارتين لتسيير الحركة المرورية التي توقفت جزئياً جراء الحادث.