وزارة السياحة والآثار تنظم رحلة تعريفية لمنظم رحلات فرنسي شهير

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة تعريفية لمنظم الرحلات الفرنسي Intermèdes ضمت 52 فرد من ممثلي الشركة من مختلف الأقسام التسويقية والإنتاجية وخدمة العملاء؛ لزيارة عدد من أماكن الجذب السياحي بالقاهرة والجيزة والتعرف على ما تتمتع به من مقومات سياحية.

رحلة تعريفية لمنظم رحلات فرنسي

وخلال الرحلة التعريفية، التقى الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة بالوفد الفرنسي، حيث أكد على أهمية السوق الفرنسي كأحد الأسواق الأوروبية الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر، لافتاً إلى أن تنظيم هذه الرحلة التعريفية تأتي في إطار الأنشطة الترويجية المختلفة التي تنفذها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إليه، مما يتيح الفرصة لإبراز تنوعه السياحي الذي لا مثيل له والذي يلبي اهتمامات وتطلعات مختلف السائحين بما يعزز تنافسيته عالمياً.

وأشار إلى حرص الهيئة على دعم منظمي الرحلات وشركاء المهنة بالقطاع السياحي من خلال تنفيذ برامج ترويجية متنوعة وتقديم التسهيلات اللازمة، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأشارت نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة أن البرنامج السياحي للرحلة تضمن زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة باب الفتوح بالقاهرة التاريخية، مؤكدة على أن الهيئة حرصت على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للوفد خلال الزيارة.

وقد أعرب الوفد الفرنسي عن إعجابه بالأماكن السياحية والأثرية المختلفة التي قاموا بزيارتها والتي تعكس التنوع السياحي الذي تتمتع به مصر .

