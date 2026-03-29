الجيش الكويتي: رصدنا 14 صاروخا باليستيا معاديا و12 مسيرة داخل مجالنا الجوي

أعلن الجيش الكويتي، عن رصد 14 صاروخا باليستيا معاديا و12 مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية.

و أضاف الجيش الكويتي أن 10 من منتسبي القوات المسلحة أصيبوا إثر هجوم بمسيرات على أحد معسكراتنا أدى لأضرار مادية، مضيفا أن استهداف مستودعات إحدى الشركات اللوجستية الخاصة نتج عنه أضرار مادية.

من جهة أخرى، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأحد، تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة من جنوب إسرائيل عقب رصد هجوم صاروخي استهدف عدة مناطق.

وشملت الإنذارات مناطق في النقب الأوسط والغربي، بما في ذلك مدينة بئر السبع ومحيطها، إضافة إلى بلدات في غرب النقب ومناطق "غلاف غزة"، حيث مُنح السكان أوقات إنذار متفاوتة تراوحت بين 15 ثانية ودقيقة ونصف بحسب القرب من مصادر التهديد.

كما امتدت صفارات الإنذار إلى مناطق في جنوب النقب وأجزاء من منطقة جنوب القدس وجنوب الضفة الغربية، في مؤشر على اتساع نطاق الهجوم.