وزيرة قطرية تؤكد أهمية الدعم الدولي للوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية والعودة إلى طاولة الحوار

أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، أهمية حشد الدعم الدولي للوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء التوتر بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، مع سفير جمهورية الهند لدى قطر فيبول، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا".