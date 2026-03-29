مي القاضي تنضم لأبطال فيلم طه الغريب مع حسن الرداد.. صور

انضمت الفنانة مي القاضي رسميا لفريق عمل وأبطال فيلم "طه الغريب"، إذ نشرت صورة لها من كواليس التصوير عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة بدء مشاركتها في العمل.



ويجسد الفنان حسن الرداد شخصية "طه"، بطل الرواية المأخوذ عنها العمل للكاتب محمد صادق، وهو عملا دراميا يحمل طابعا إنسانيا ونفسيا عميقا.

فيلم "طه الغريب"من إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي، ويُعد من الأعمال السينمائية المنتظرة، خاصة مع طبيعة قصته المقتبسة عن رواية ناجحة ذات قاعدة جماهيرية كبيرة.

احدث اعمال مي القاضي

كانت أحدث أعمال مي القاضي مسلسل “٢ قهوة” الذى ينتمى للدراما الرومانسية المشوقة وتتناول العلاقة بين يحيى الوكيل ونيللي، والتي تبدأ بتوافق وانسجام قبل أن تكشف الأحداث عن خلافات جوهرية تهدد استمرارها.

وتأخذ القصة منحنى أكثر تعقيًدا مع عودة طليقة "يحيى" التي تجسد دورها الفنانة مي القاضي برفقة ابنتهما، ما يعيد فتح ملفات الماضي ويضع علاقته الحالية على المحك.

أبطال مسلسل ٢ قهوة

يشارك في بطولة مسلسل "٢ قهوة" كل من أحمد فهمي ومرام علي، مي القاضي، نانسي صالح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب ، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الاباصيري، وعمر رياض، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويتكّون من 30 حلقة تعرض ٥ أيام أسبوعيا.